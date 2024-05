Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 18 maggio: tutti i segni

18 maggio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 18 maggio 2024.

Ariete

Proseguono influssi di crescita professionale e di autoaffermazione, ambizioni lungamente coltivate stanno per essere realizzate (Mercurio è nella postazione migliore), siete in grado di occupare posti di guida. Non potete però fare tutto da soli. Più di un aiuto concreto avreste bisogno di una vicinanza spirituale, la presenza più calda e appassionata di chi amate. Organizzate una festa in serata. Piccolo fastidio nella salute (milza).

Toro

L’aspetto del giorno che riguarda tutti i segni, nasce tra il sole in Toro e Nettuno in Pesci - un transito particolarmente bello per i rapporti con persone che amate, risveglia anche il vostro lato generoso e umano, sapete aiutare il prossimo. Nel concreto il transito premia anche le fatiche passate, chiede però disciplina con cibo e bevande, uno stile personale più discreto. Viaggi caldamente consigliati da tutte le stelle.

Gemelli

Da qualsiasi angolazione viene guardata, Luna in Bilancia significa per voi una sola cosa: amore. Effetto giorno: Marte in sestile a Plutone, posizione creativa e intuitiva del vostro cielo, successo nella attività professionale e anche nella carriera sportiva. Effetto notte: Luna in Bilancia significa che l’abbraccio d’amore rompe i confini delle abitudini e trova la via alla felicità. Prime esperienze per ragazzi.

Cancro

Luna agitata per la famiglia, siete molto apprensivi e l’agitazione, manda subito in tilt il vostro stomaco. Certe persone dell’ambiente professionale sono difficili da digerire, però servono per gli affari, quindi… Bene invece l’aspetto Sole-Nettuno, vulnerabile alle scosse collettive, nel vostro caso risveglia le migliori qualità umane e professionali, aiuterete gli altri e avrete protezioni del tutto inaspettate ma meritate. Relax questa sera.

Leone

Miglioramenti grazie al passaggio della Luna in Bilancia che sarà con voi anche lunedì 20, quando il Sole inizia a splendere in Gemelli, vostro migliore amico zodiacale. Costretti a gestire qualcosa o qualcuno che non vi va di gestire. La famiglia e i parenti vi considerano una fonte inesauribile di favori. Amore: Luna è una rosa bianca, dona al vostro modo di amare qualcosa di fresco; Marte è una rosa scarlatta, con qualche spina (che hanno tutte le rose più profumate).

Vergine

Luna è passata in Bilancia, il vostro campo del patrimonio personale, beni mobili e immobili, vi segue con attenzione e protezione insieme a Mercurio fino al 20, quando iniziano i Gemelli. In questi giorni vi conviene fare tanti programmi a lungo termine, assumetevi impegni faticosi se necessario, Marte fornisce buone energie. L’agitazione nel privato è dovuta a Nettuno, ora particolarmente forte per noi tutti, attenzione con il cibo e i farmaci. Amore: due sull’altalena.

Bilancia

È arrivata la vostra Luna di maggio, bella bella…nuovi amori. Ah se foste soltanto un po’ trasgressivinelle manifestazioni d’amore, negli atteggiamenti, offerte, richieste! Non per fare gli amanti moderni, ma per dare più vita a un vecchio rapporto che rischia di diventare noioso, proprio mentre inizia la stagione dei Gemelli. La stagione dei sensi, inizierà lunedì 20. Fuori, nel mondo, il successo cresce e fiorisce.

Scorpione

Il Sole in opposizione, prima di lasciare il Toro forma un aspetto positivo con Nettuno in Pesci, che occupa il punto alto del vostro oroscopo - quello che viene associato alla fortuna e all’amore. Qualcosa si muove in voi e intorno a voi, un mare in movimento che può diventare un monsone che vi libera dall’ansia. Marte è magnifico, porta sorprese erotiche, fa perdere la testa. Non è mai troppo tardi per acchiappare la fortuna.

Sagittario

Due i settori zodiacali in evidenza: lavoro e salute, famiglia e dintorni. Il primo è ben protetto dal Sole in Toro, Nettuno invece può portare qualche tensione o forse nuove responsabilità in casa. Voi avete il grande dono della parola, sembrate avvocati e notai, quindi parlate, discutete, difendetevi, protestate. Giorno positivo se vi organizzate e fate i programmi prima del 20. Luna bellissima, incontri, viaggi, tanto amore.

Capricorno

Luna in Bilancia, segno che governa la giustizia. Per evitare future complicazioni, affrontate subito le questioni legali. Ora avete tutte le possibilità di sistemare e vincere, Giove sarà amico anche dal segno dei gemelli. Potrebbe esserci un calo nella salute, ma le cure che iniziano sotto il transito Sole-Nettuno, per voi molto positivo, danno risultati. Strano atteggiamento in amore, i pensieri sono altrove.

Acquario

Sensibilità per le correnti collettive - questo il significato dell’odierno aspetto tra Sole e Nettuno, forze cosmiche che nel vostro caso agiscono anche sulla famiglia, sulle questioni finanziarie. Come un papavero rosso in mezzo a un campo di grano, Marte sente il richiamo amoroso della Luna oggi e domani in Bilancia, splendida per voi. Un appuntamento d’amore, di quelli che non si dimenticano.

Pesci

Voi e il Toro siete protagonisti del weekend. Nettuno in Pesci è in aspetto positivo con Sole in Toro, aumenta la vostra sensibilità emotiva e anche le vostre capacità di comprendere cosa stiano pensando le persone. Fervida immaginazione, creatività, nel vostro lavoro siete tutti degli artisti. Guadagnerete sotto il profilo economico e di prestigio, attenti solo a non idealizzare troppo. Conservate nel cuore i dolci istanti d’amore.