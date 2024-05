Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 17 maggio: tutti i segni

Branko 17 maggio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 17 maggio 2024.

Ariete

Ci fa piacere salutare tutti gli sposi di maggio, anche quelli degli altri segni, perché questo matrimonio inizia sotto un cielo splendente. Nel vostro caso, la fortuna si chiama Marte, presenza magnifica anche nel campo della professione e degli affari, tutta la carriera riceve oggi anche il benefico influsso della Luna in Vergine. Aiuta il pensiero razionale, vi stimola e aumenta la voglia di successo, ma non potete fare tutto da soli, rinnovate le collaborazioni. Amore appassionato, comprate una culla.

Toro

Tra i candidati alle nozze ci siete anche voi, anzi soprattutto voi gratificati dalle stelle dell'amore e della fortuna, felici in maggio anche i coniugi di vecchia data, oppure amanti. Luna in Vergine è troppo bella, fortunata, farò da sola qualcosa per farvi guadagnare. Fate vedere il vostro senso degli affari. In certe operazioni economiche siete dei veri artisti, ma dovete tenere a freno la lingua. Non si può sapere dove e quando Marte fa saltare in aria qualcosa.

Gemelli

Tutte le relazioni intime, contatti con la famiglia, parenti stretti, devono superare il disturbo della Luna in Vergine, questa volta particolarmente severa perché in cambiamento di fase. Quello che fate assumere al corpo, cresce a dismisura, è necessario fare vita regolata. Uomini: le donne danno problemi ma come si fa a stare senza di loro? Dicono di voi: il mio uomo Gemelli è un giocoliere, non sempre utile ma bello da vedere, sempre pronto a festeggiare. E allora, festeggiate il vostro amore!

Cancro

Luna in Vergine non è il massimo come divertimento, ma preziosa per le attività e gli affari, misurata e attenta, razionale e previdente, impagabile per le questioni scritte. È probabile che abbiate bisogno della protezione o della guida di una persona autorevole, Sole e Saturno, insieme a Giove, vi aprono una grande strada. Se riuscite almeno fino a sera a mettere da parte i tormenti personali e dedicarvi alla carriera e affari, farete un colpo vincente. Andate verso il mare aperto, usate quello che non avete mai osato.

Leone

Luna passeggia nella vicina Vergine, campo dei vostri beni mobili e immobili, lascia dietro di sé una traccia luminosa che non dovete perdere di vista, vi conduce verso un nuovo successo. Lungo la strada potreste trovare anche un nuovo amore. Immaginativi pellegrini nell’antica via Francigena, strada faticosa ma che libera il cuore e la mente. Punti sensibili nella salute toccati da Mercurio: polso, gola, vie respiratorie, debolezza di udito. Ma la pioggia di maggio porterà via i problemi, avrete comprensione dei cari amici.

Vergine

Metti, una sera a cena. Luna sempre più luminosa nel segno, oggi in diretto contatto di trigono con Giove, cingerà la vostra testa con una corona d'alloro, premio alla vostra bravura, capacità, impegno. Non solo gratifiche morali, offerte e promozioni, le stelle pensano di aprire una filiale di qualche banca nel vostro segno, siete i nuovi capitalisti… Ci piace anche il cielo dell'amore, credete a un nuovo incontro, ascoltate le parole sincere che qualcuno vi sussurra.

Bilancia

La Bilancia è sempre bella, affascinante, le donne in particolare risplendono sotto il cielo di maggio, sembrano sempre in passerella, si sentano osservate da altre donne, gelose della loro eleganza, ammirate dagli uomini. Il problema può nascere a causa del troppo lavoro, complicazioni create da altri, persino i fratelli e i cognati si intromettono, per non parlare delle spese improvvise per la casa, i figli. Giove cambia il modo di pensare, questo sarà un bene.

Scorpione

Arriva un notevole senso pratico, grazie alla sollecitazione della Luna in Vergine, segno che se ne intende di soldi e di affari. Quello che impostate e fate partire anche con la perplessità di qualcuno, porterà successo e guadagno. C'è sempre un lato positivo nelle situazioni che si presentano instabili, come succede in maggio. Siamo infatti sicuri che il recente primo quarto uscito dalle fauci del Leone, vi porterà anche successo nelle conquiste d'amore, nello sport, in società.

Sagittario

Anche se possedete un fisico elastico e sportivo, la Luna in Vergine è sempre faticosa, per le gambe e lo stomaco, tenete sotto controllo le vostre allergie. Manca oggi l'elemento fuoco per poter realizzare all'istante iniziative, messe insieme, però, superficialmente, dovete ancora studiare alcune proposte. Oggi deve essere importante l'amore. La fiamma passionale di Marte investe anche i coniugi.

Capricorno

Giorno vincente da ogni punto di vista, privato e professionale, con qualcosa in più: nuove strepitose occasioni di guadagno arrivano da lontano, anche i nuovi amori e unioni sono possibili con gli stranieri. Luna in Vergine, infatti, occupa il settore che è molto lontano da voi fisicamente ma assai vicino al vostro cuore amato e ricambiato. Se vi sposate oggi, un giorno più indicato di questo non l’avreste potuto scegliere. Però non stancatevi troppo, domani la Luna cambia…

Acquario

Rilassatevi. Il periodo di prove interessa anche la vita affettiva, sottoposta alla pressione dei pianeti in Toro, segno che vi lega soprattutto alla famiglia, ma può disturbare pure la salute. Impegnatevi nei rapporti con genitori o figli, rimandate però discussioni e decisioni finanziarie. L'amore vi ricatta perché vi vede così innamorati e vi crede deboli, ma siete voi che l'avete abituato così. E per fortuna, il desiderio passionale che brucia nel cuore, troverà la risposta adeguata, Marte è onnipotente.

Pesci

Collaborazioni, matrimonio o vita di coppia in generale rapporti stretti, questi sono i punti su cui batte anche oggi la forte Luna in Vergine. Dovette un attimo mettere in disparte le questioni personali e concentrarvi sugli altri. Un compito che non vi dispiace, in fondo è questa una vostra missione: fare del bene, così dicono… dovete però stare attenti alle distrazioni, ai vostri famosi reumatismi, Saturno interessa ossa e denti. L'amore vi guarda oggi con rimprovero, cosa gli manca?