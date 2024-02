Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 6 febbraio: tutti i segni

06 febbraio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 6 febbraio.

Ariete

Urano è definito imprevedibile perché porta nella nostra vita, quando è sollecitato da altri pianeti, fatti nuovi e cambiamenti inattesi, qualche volta si tratta di eventi che ci infastidiscono all’inizio ma poi alla fine fanno capire che sono stati utili. Non vi dovete sentire disturbati o contrariati, anzi prendete coscienza che la vita ha molto da offrivi. Tagliate con certi ambienti, certe situazioni, certe persone, il bello deve ancora arrivare!





Toro

Quello che non è successo ieri, succederà oggi o domani grazie a Luna passata in Capricorno, congiunta al sensuale Marte e alla carnale Venere che vi riservano gradevoli incontri. L’amore in tutte le sue sfumature è sempre più intenso. Come cresce il freddo ambientale e aumentano le responsabilità professionali e finanziarie,così voi non sapete vivere senza amore. Anche nel lavoro però ci sono novità, arriva un riconoscimento da lontano ma dovete essere molto più calmi.

Gemelli

Aspettate qualche ora, finché Luna è in opposizione vi potrebbe tirare nella direzione sbagliata, poi aggredite pure le persone che servono per affari e lavoro. Tenete il progetto che vi è più caro in cassaforte per tirarlo fuori con Luna nuova il 9, 10. Mercurio guarda al futuro dice di dimenticare un passato che ancora vi condiziona. Aumenta il desiderio, il bisogno di qualcuno vicino, magari solo per parlare. Stasera Luna per parlare ma soprattutto per ascoltare l’altro.





Cancro

Non può giungere gradita questa Luna esiliata nel freddo Capricorno, attenti a non farvi sopraffare dalle emozioni o dalla rabbia quando sarete obbligati a discutere in casa, nel lavoro, affari. Marte dice che non avete soci trasparenti, riprendetevi fisicamente. Non manca però un certo successo sociale, siete persino troppo presenti un po' ovunque, per una ragione o per un’altra (o senza ragione) la coppia scoppia.





Leone

Non è una Luna da cercatori d’oro, ma pare piuttosto decisa e risoluta nel campo del lavoro, segno del Capricorno. Pretendete risposte chiare, in caso contrario cominciate a guardare in altre direzioni, verso altre persone. L’ attenzione deve essere anche per la salute, circolazione e gola, Venere è indubbiamentebuona ma non riesce a riscaldare un amore freddo (Sole in Acquario), però vi potete riscattare con il romantico Nettuno.

Vergine

In tarda mattinata la Luna diventa straordinaria, chiama verso di voi le buone occasioni professionali e finanziarie, siete il segno che può chiudere la settimana con il bottino più sostanzioso. Fondamentale, senza dubbio, l’apporto di Giove per le proprietà, mentre Venere è assolutamente disponibile per qualsiasi amore e Marte ringalluzzisce gli uomini “anta”. Raccomandiamo caldamente di non trascurare gli aspetti legali delle questioni.







Bilancia

La Luna cambia bruscamente da un giorno all’altro, in positivo o in negativo, ma si tratta di un disturbo che dura due giorni, perciò calma e relax. Moderazione anche in famiglia, settore che noi osserviamo con attenzione già da parecchie settimane, voi invece sembrate voler rimandare decisioni e cambiamenti. Ritorniamo sul discorso della salute, perché Venere e Marte sono veramente stressanti. In forse gli amori nati in dicembre.

Scorpione

Mercurio protegge anche i ladri, sorvegliate i vostri beni, attenti alle questioni scritte, programmate meglio tutte le spese, imparate l’arte del risparmio. Notevole aiuto dalla Luna in Capricorno per le discussioni di affari, siete astuti, troverete il modo di uscire da situazioni ambigue. Farete il vostro lavoro anche con divertimento, un atteggiamento che sconcentra gli avversari. Infatti, dal caos nel cuore e nella mente, nascerà una stella.





Sagittario

Ieri da voi, oggi Luna va in Capricorno, ancora più attiva e produttiva sul piano finanziario, andrete forte anche nei giorni in cui tanti non fanno nulla. Questo oroscopo vi inserisce tra i piccoli capitalisti del momento, seguite le nostre previsioni, organizzatevi per i prossimi mesi quando Giove vi andrà contro. Senza brividi i vecchi amori, qualche problema forse, ma occasioni per chi è solo: curiose, un po' folli (Urano) in qualche caso proibite.

Capricorno

Luna in Capricorno è nella sede del suo esilio, nel senso che perde le caratteristiche romantiche-sognanti, diventando straordinariamente efficace per le questioni materiali, come una agile capretta si arrampica sempre più in alto fino alla vetta del successo, con i Gemelli sarà un Capricorno il personaggio carismatico che la nostra società aspetta. Incuriosisce oggi il vostro ritrovato spirito religioso-idealistico, la ricerca della verità è sempre un fatto positivo.





Acquario

Visto? Giorni di nebbia e di neve, di pioggia e di vento, ma poi si presenta un giorno luminoso come questo, e tutto improvvisamente risplende. Amore, prima di tutto, aspettando la Luna nuova, che darà il via al vostro nuovo anno lunare, venerdì e sabato, controllate la situazione bancaria, spese domestiche, redditi delle proprietà lontane. Plutone dice che avete un carattere morbido, ma che vuole sembrare duro.

Pesci

Se avete avuto pazienza ieri, eccovi oggi in mezzo alla pioggia benefica di tutte le stelle. È il primo giorno senza un solo pianeta contrastante, gli astri tracciano la strada per il vostro segno, non fate i complicati, lanciatevi nell’avventura meravigliosa che è ora la vostra vita. Lo conferma Saturno, impegnativo, ma pur sempre una guida infallibile per successo e amore. Speciali regali di Venere e Marte. Avete sognato amore o fortuna. I vostri sogni si avverano spesso.