Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 5 febbraio: tutti i segni

Branko 05 febbraio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 5 febbraio.

Ariete

Mercurio sarà positivo a lungo, avrete tutte le occasioni che volete per arrivare a posizioni prestigiose nel lavoro e affari. Una parola che conoscete bene: eccessi, ma oggi non avete bisogno di essere eccessivi in niente, lasciate lavorare le stelle, caricatevi per il prossimo periodo. È sempre Mercurio che vi rende popolari nel mondo esterno. Sarà stimolante, divertente, danaroso fino a giugno. Pure in amore dovete dare di più, corteggiate di giorno se volete passione di notte.

Toro

Inizia un breve disturbo di Mercurio, il primo effetto sarà sulla salute, tocca la vostra delicata gola, vie respiratorie, gambe. Le stelle non discutono tanto il vostro lavoro quanto l’ambiente in cui siete in qualche modo costretti a rimanere. L’amore è protetto da Venere, calda come una coperta di cachemire. Anche Marte interviene favorevolmente sulla vita sentimentale, propizia nuovi e importanti incontri. Vola la cicogna per i giovani sposi. Soldi: non c’è crisi, calma!

Gemelli

Il vostro Mercurio vola in Acquario, porterà occasioni di successo e di guadagno anche lontano, dovete solo contrastare la noia e la retorica che regna nel vostro ambiente. Pensieri e parole penetranti, andate a fondo, approfondite gli argomenti, le risposte superficiali non vi bastano. Investigate, Plutone prevede l’arrivo di un personaggio carismatico nella società, magari sarà qualcuno di voi… Marte terribilmente passionale, Venere ancora di più, non potete scappare.

Cancro

Luna ottimista per il lavoro e per tutte le questioni finanziarie, Mercurio inizia il transito nel segno dell’Acquario, positivo soprattutto per la mente. Troverete quella ispirazione che cercate da tempo, saranno più facili i rapporti con le istituzioni. Vita sentimentale agitata per via di Venere e Marte in posizione disarmonica, la famiglia vi impegna e vi innervosisce, cercate, incontrate, gli amici. Bisogna però prendere decisioni importanti per i figli, anche quelli sposati.

Leone

L’opposizione di Mercurio, per fortuna molto breve, non può danneggiare il lavoro svolto fin qui, però aumenta le incomprensioni esistenti con i collaboratori, i soci, con figli e genitori. Qualcuno si sente minacciato dalle vostre parole e oppone una resistenza energica, sappiatevi controllare. La Luna positiva nel fuoco del Sagittario rende dolci in amore - buttatela sul romantico... Momento utile che aiuta a vedere i punti critici delle relazioni.

Vergine

Mercurio, pianeta del lavoro è il vostro principale astro, entra in un segno che incide ottimamente sulle attività e salute. Forse avrete bisogno di un controllo, di medicine, consultate il medico. Arriva al momento giusto questo aspetto con Plutone che vi aiuta a mettere in chiaro questioni scritte e proprietà mobili, compratevi una casa. Luna agita i coniugi ma propizia incontri alle persone sole. Venere festosa, riunioni con amici, Marte un gigante passionale.



Bilancia

L’evento del giorno è il passaggio di Mercurio nel segno dell’Acquario, un aspetto per voi fortunato anche per l’amore, la famiglia, le amicizie. Protegge i brevi spostamenti ed è pure un ottimo commercialista, mettete in chiaro i conti e le sostanze, ricordate che molto del vostro 2024 si gioca in questo febbraio, anche se stanchi dopo le battaglie con Marte, siete affascinanti, nascondete bene lo stress o una delusione provocata dalle persone vicine. Figli.

Scorpione

A causa di Mercurio nel freddo segno dell’Acquario, ma solo fino al 23, il fisico sarà più sensibile, attenti alle infiammazioni, alle influenze stagionali, ai dolori reumatici, strappi muscolari. Oggi potrebbe darvi noia la spalla sinistra. L’agitazione in famiglia è meno preoccupante, ormai vi siete abituati. Seguite i figli adolescenti o i nipoti, hanno l’età di Mercurio. Uomini: le mogli protestano, le amanti costano. Cattiverie nel vostro ambiente.

Sagittario

Siete in fase di crescente successo, qualche invidia va messa in preventivo, dimostratevi superiori. Non siete caduti né da Venere né da Marte, eppure in voi c’è un che di alieno, irresistibile, non si può non amarvi. Ma perché siete così popolari nel mondo e anonimi in casa? Mercurio in Acquario ottimo per lavoro, affari, guadagni, ideale se volete posizioni più alte. Allora fate questo viaggio, partite! Messaggio di Giove: “Mia cara, gli anni passano: amiamo.” (Carducci).

Capricorno

Mercurio lasca il segno e si trasferisce nel settore dei soldi, positivo per tutte le attività, richiamo anche verso la famiglia e persone care che vivono altrove, chiede e pretende amore. Un bel regalo da Venere e Marte rimasti nel vostro cielo, tutta la settimana in azione per le persone sole, i coniugi dovrebbero fare un programma domestico fino a Pasqua (31 marzo). Giove, il pianeta del potere e delle circostanze fortunate è nel punto giusto, richiede però anche la presenza di tanti amici fidati e preparati. Rende appetitoso l’amore, però non è conosciuto come molto fedele.

Acquario

Libera uscita, questa sera. Breve ma incisivo il transito di Mercurio nel vostro segno, avrete nelle vostre bellissime mani le carte vincenti. Attenti soltanto a Nettuno, spinge a sognare troppo, il ponte di Messina non lo potete fare voi da soli. Nel pomeriggio ecco che inizia un vento caldo dal Sagittario – quando vedete un caro viso sotto quella Luna, le gambe vi tremano... Fatevi soci di qualche club esclusivo, frequentate persone sorridenti e ottimiste.

Pesci

Rose rosse per voi, Marte e Venere sono sempre in amore, transitano a due passi dal vostro cielo, un giorno saranno da voi. Allontanate quei pensieri un po' pessimisti che produce la Luna nel segno del Sagittario, un transito che mette l’accento sull’ambiente professionale e riesce anche a provocare agitazione nei rapporti di vecchia data. Probabili notizie di carattere legale, questioni di interessi. Relax in serata, sarete veramente molto stanchi (schiena, gambe).