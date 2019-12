Formazione: Unipg, intesa con Les Roches e Glion, opportunità per studenti turismo

Roma, 20 dic. (Labitalia) - Il corso di laurea in Economia del turismo di Assisi dell’Università di Perugia ha recentemente siglato un protocollo d’intesa con i due istituti svizzeri Les Roches e Glion. Una grande opportunità, quella del protocollo di intesa, che si traduce anche in agevolazioni economiche per i laureati del territorio che oggi intendono approfondire le tematiche legate al mondo dell’ospitalità alberghiera.

"Realtà come Glion e Les Roches - sostiene la vicepresidente di Confindustria Alberghi, Carmela Colaiacovo - rappresentano un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Per questo, ho fortemente sostenuto la realizzazione di questo progetto che consentirà agli studenti in Economia del turismo di Assisi, anche attraverso percorsi riservati e tariffe economicamente vantaggiose, di sviluppare e acquisire un’acuta attenzione al dettaglio, al senso estetico, alla predisposizione a lavorare in team, requisiti fondamentali per avviare una carriera professionale nel mondo dell’ospitalità alberghiera".

L’accordo consentirà ai ragazzi di vivere un’esperienza internazionale unica, combinando allo studio accademico e pratico del campus, stage retribuiti. L’obiettivo è di restituire ai nostri giovani studenti un insieme di competenze mirate e utili ad accrescere il bagaglio delle cosidette soft skills per adeguare, anche in contesti culturali e linguistici differenti da quello italiano, la capacità relazionali nei confronti di una clientela molto esigente, top spender e di elevata levatura sociale.