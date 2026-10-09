Economia: a Roma la 53ª edizione di “Rendimenti attesi”. Al centro del confronto il futuro dei fondi pensione e l’approccio Life cycle

Si è tenuta a Roma, presso il Salone Bernini di Palazzo Ripetta, la 53ª edizione di “Rendimenti Attesi”, l’indagine trimestrale promossa da LCG Advisory SCF, che riunisce periodicamente operatori del mercato, gestori e rappresentanti degli investitori istituzionali per un confronto sulle prospettive dell’economia e dei mercati finanziari e sulle principali tematiche di interesse per il mondo previdenziale. Ad aprire i lavori sono stati Lorenzo Lupi, CEO di LCG Advisory SCF e Silvio Bencini, Senior Advisor di LCG Advisory SCF, che ha presentato i risultati della survey trimestrale tra i gestori.

Nel corso della giornata sono stati approfonditi diversi temi legati all’evoluzione dei mercati e alle strategie di investimento degli investitori istituzionali. Antonio Serpico, Senior Portfolio Manager Fixed Income di Neuberger, ha illustrato le prospettive per l’economia e per i mercati finanziari; Simone Consolino, Equity and Credit Real Estate di Tikehau Capital, ha approfondito il tema del real estate; Luca Fedele, Institutional Sales Europe and Asia di Santander Alternative Investments, ha analizzato le opportunità legate al private debt; Ben Abrines, Senior Portfolio Manager – Transition Management di Russell Investments, ha affrontato il tema del portfolio transition management; Steve Waddington, Co-Deputy Head of Multi-Asset Strategy Group di BNY Investments, ha approfondito le strategie di tail risk management.

Particolare attenzione è stata dedicata al profilo life cycle nei fondi pensione, con un approfondimento sull’esperienza americana affidato a Pierluigi Ansuinelli, Multi Asset Portfolios EMEA di Franklin Templeton Investment Solutions, e una successiva tavola rotonda dal titolo “Il profilo life cycle nei fondi pensione: a che punto siamo?”. Al confronto hanno partecipato: Andrea Tamaro, Attuario e Responsabile Finanza e ALM di Studio Attuariale Visintin & Associati; Stefano Pierini, Presidente del Fondo Pensione Eurofer; Fulvio Salvatore Rubino, Presidente del Fondo Scuola Espero; Claudio Varani, Direttore generale del Fondo Pensione Fontedir e Presidente del Fondo Sanità TLC. Il panel ha permesso di mettere a confronto l’esperienza americana e quella italiana e di approfondire le prospettive per i fondi pensione negoziali, chiamati ad affrontare una fase caratterizzata da importanti novità normative e dall’evoluzione delle politiche di investimento in funzione del percorso life cycle.

“Il nostro evento trimestrale “Rendimenti Attesi”, che come ogni trimestre ci vede insieme alla nostra comunità di investitori istituzionali, ha rappresentato un importante momento di confronto. Abbiamo ascoltato gli interventi di diversi asset manager, che hanno presentato e approfondito differenti strategie di investimento, ma sicuramente il punto più interessante e importante della giornata per noi è stato condividere la tavola rotonda con i rappresentanti dei fondi pensione negoziali” - È quanto affermato da Lorenzo Lupi, CEO di LCG Advisory SCF.