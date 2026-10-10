Care for Running 2026: al Parco Schuster nasceil primo villaggio della salute della Fondazione Artemisia ETS

Domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 8.00, Parco Schuster accoglierà la nuova edizione di Care for Running 2026, la manifestazione dedicata alla promozione della Salute e dello Sport. Nell’ambito della Giornata Internazionale della Salute e del Benessere Psicofisico, l’evento unirà attività sportiva e prevenzione sanitaria, offrendo ai cittadini un’importante opportunità di partecipazione e sensibilizzazione.

Grande protagonista della giornata sarà il primo Villaggio della Salute della Fondazione Artemisia ETS, un innovativo progetto di prevenzione territoriale che porterà la sanità direttamente tra le persone, trasformando Parco Schuster in un piccolo poliambulatorio multidisciplinare a cielo aperto completamente gratuito.

Per l’intera mattinata medici, specialisti e professionisti sanitari saranno a disposizione dei cittadini attraverso un percorso articolato di prevenzione, consulenza e screening che comprenderà dodici diverse prestazioni sanitarie gratuite: Elettrocardiogramma, Misurazione della glicemia, Visita otorinolaringoiatrica, Esame audiometrico, Visita pediatrica, Consulenza ortopedica, Consulenza nutrizionale, sedute di Fisioterapia, sedute di Riflessologia plantare, Consulenza Ginecologica, realizzata in collaborazione con l’Ospedale Pederzoli, e screening infettivologici, realizzati in collaborazione con Villa Maraini - Croce Rossa Italiana.

Alle ore 10:30, a testimoniare il valore sociale e istituzionale dell’iniziativa, prenderà la parola la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, insieme a numerosi ospiti e testimonial che hanno scelto di sostenere il progetto e promuovere i valori della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Tra questi, Albano, Pino Insegno, Roberto Ciufoli e Laura Freddi, che con la loro partecipazione contribuiranno a diffondere il messaggio di salute, solidarietà e attenzione alla persona che anima l’intera manifestazione.

Care for Running rappresenta molto più di una manifestazione sportiva: è un’occasione concreta per promuovere la cultura della prevenzione, diffondere corretti stili di vita e rafforzare il legame tra salute, sport e comunità. La Fondazione Artemisia ETS invita tutti i cittadini a partecipare e a vivere una giornata dedicata al benessere, alla solidarietà e alla tutela della salute, perché prevenire significa prendersi cura di sé e costruire insieme una comunità più consapevole, inclusiva e sana.