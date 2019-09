Manovra: Mariotti (Confindustria), 'priorità è ridurre cuneo fiscale'

Roma, 18 set. (Labitalia) - "Sulla manovra la priorità per Confindustria è la riduzione del cuneo fiscale e contributivo". A dirlo Francesca Mariotti, direttore area Politiche fiscali Confindustria, in occasione della presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate, nel corso di un convegno promosso in collaborazione da Itinerari Previdenziali e Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.

"E' importante anche - ha ribadito - realizzare un focus fondamentale sui giovani; perché c'è una necessità forte di inclusione nella nostra società di un 'settore' che è ai margini".