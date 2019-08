Estate: agosto in città? oltre metà ristoranti resta aperto

Roma, 1 ago. (Labitalia) - D’estate c’è meno voglia di stare davanti ai fornelli e sono tanti a scegliere di mangiare fuori, anche in città. TheFork, sito e app per Android e iOS che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo di cui 17.000 in Italia, rivela che saranno più della metà i ristoranti partner di TheFork a restare aperti per il mese d’agosto (64%).

Città come Milano e Torino figurano con percentuali molto alte: circa un ristorante su due, infatti, resterà aperto in queste due città per il mese d’agosto (49% per Milano e 57% per Torino). Naturalmente le percentuali risultano molto più alte per le città d’arte che accolgono anche durante i mesi estivi molti turisti: Venezia registra l’80% di ristoranti aperti, seguita da Firenze con il 65% e Napoli con il 60%.

TheFork ha inoltre analizzato le prenotazioni effettuate ad oggi per il mese di agosto, riscontrando che per la città di Milano e Napoli la cucina più prenotata è quella mediterranea, per Torino quella tradizionale, per Venezia quella veneta e per Firenze quella toscana. E propone una selezione di 10 ristoranti in tutta Italia dove poter andare durante il mese d’agosto.