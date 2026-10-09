Gresi Cipriani, dalla scienza all’arte: il linguaggio dei colori che racconta l’identità e la libertà

Classe 1982, nata a Catania e laureata in Farmacia, ha trasformato la passione per la pittura in un percorso di ricerca tra volti femminili, astrazione e sperimentazione materica. Un universo artistico in cui rigore scientifico e istinto creativo si incontrano.

Ci sono storie che sembrano seguire una direzione precisa, fino a quando una passione non diventa qualcosa di più grande, capace di cambiare il modo di guardare il mondo. Quella di Gresi Cipriani, artista catanese classe 1982, è la storia di un incontro apparentemente insolito: quello tra la scienza e l’arte, tra la razionalità della ricerca scientifica e la libertà dell’espressione pittorica.

Laureata in Farmacia, Cipriani ha costruito la propria formazione in un ambito dominato dal metodo, dalla precisione e dall’osservazione. Ma accanto agli studi scientifici ha sempre coltivato una sensibilità artistica che, nel tempo, si è trasformata in un autentico percorso di ricerca.

Due mondi soltanto in apparenza distanti, che oggi convivono nelle sue opere e ne definiscono l’identità espressiva.

Perché nella pittura di Gresi Cipriani nulla è affidato esclusivamente al caso. Colori, materiali, superfici e geometrie diventano gli elementi di una sperimentazione continua, nella quale il rigore della formazione scientifica incontra la spontaneità del gesto creativo.

La tela diventa così un laboratorio di emozioni, uno spazio nel quale la materia viene osservata, trasformata e reinterpretata, fino a dare forma a un linguaggio personale e riconoscibile.

Il volto femminile come racconto dell’identità

Uno degli elementi più caratteristici della produzione di Cipriani è la rappresentazione del volto femminile.

Donne dagli sguardi intensi, talvolta enigmatici, che sembrano instaurare un dialogo diretto con chi osserva. Volti che non si limitano a rappresentare la bellezza, ma diventano strumenti di indagine sull’identità, sulla consapevolezza di sé e sulla complessità dell’universo femminile.

Nelle sue opere lo sguardo assume un ruolo centrale. È attraverso gli occhi che si costruisce il rapporto tra il dipinto e lo spettatore, in una relazione che supera la dimensione puramente estetica.

L’influenza della Pop Art e della Street Art emerge nell’uso deciso del colore, nei contrasti e nella forza grafica delle composizioni. Ma Cipriani rielabora questi riferimenti attraverso una sensibilità personale, alternando immagini di grande impatto visivo a lavori più essenziali, dominati dal bianco e nero.

In opere come She, Senza esitare, Pablita e Basta così, il volto femminile diventa una dichiarazione di presenza. La donna non è soltanto il soggetto del quadro: è protagonista di una narrazione fatta di forza, vulnerabilità, indipendenza e autodeterminazione.

Una pittura che sembra voler restituire alla figura femminile la libertà di mostrarsi senza dover necessariamente corrispondere a un modello prestabilito.

La materia, il colore e la sperimentazione

Accanto alla figurazione, la ricerca di Gresi Cipriani si sviluppa attraverso l’astrazione e la sperimentazione materica.

La sua produzione attraversa linguaggi differenti: dalle geometrie alle composizioni fluide, dalle superfici stratificate ai lavori nei quali il colore sembra esplodere oltre i confini della tela.

Acrilici, oli, smalti, sabbia, polvere di gesso, resine, foglia d’oro e frammenti di specchio diventano strumenti di una ricerca nella quale la materia non rappresenta un semplice supporto, ma partecipa direttamente alla costruzione dell’opera.

In Genesi, per esempio, il colore si espande attraverso movimenti e contrasti che evocano un’energia originaria, quasi una rappresentazione visiva dell’atto creativo.

In Cristallizzazione e Geologie preziosa, invece, è la superficie a diventare protagonista, attraverso stratificazioni, rilievi e fratture che richiamano processi naturali e trasformazioni del tempo.

Ne emerge una pittura che non cerca necessariamente di riprodurre la realtà, ma di interpretarla attraverso la materia, il movimento e la percezione.

Il risultato è un linguaggio nel quale convivono due tensioni apparentemente opposte: il bisogno di ordine e il desiderio di libertà, il controllo e l’istinto, la struttura e l’improvvisazione.

Una dualità che rappresenta forse la cifra più autentica del suo percorso artistico.

Il percorso nell’arte contemporanea e l’appuntamento con Paratissima 2026

Il percorso di Gresi Cipriani trova oggi una nuova occasione di confronto con il pubblico attraverso la partecipazione al progetto espositivo Nel Margine, presentato da Sofi Gallery nell’ambito di Paratissima 2026, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.

La collettiva riunisce artisti e linguaggi differenti attorno a un tema particolarmente attuale: il rapporto tra identità e alterità, tra appartenenza ed esclusione, tra ciò che è visibile e ciò che rimane nascosto.

Un’indagine che si intreccia con la ricerca di Cipriani, da sempre interessata a esplorare la complessità dell’identità attraverso il volto, la materia e l’astrazione.

All’interno del progetto sono presentate Genesi, realizzata nel 2025, e Impronta, del 2026: due opere differenti per linguaggio e composizione, ma accomunate dalla volontà di indagare la trasformazione e la permanenza del segno.

La partecipazione si inserisce nella proposta di Sofi Gallery, realtà attiva nel panorama dell’arte contemporanea con sedi a Bergamo, New York e Shanghai, impegnata nella valorizzazione e nella promozione di percorsi artistici anche attraverso un network internazionale.

Un’arte che invita a guardare oltre

Ciò che colpisce nel lavoro di Gresi Cipriani è soprattutto la capacità di muoversi tra linguaggi diversi senza perdere una propria coerenza espressiva.

Dai volti femminili alle composizioni astratte, dalle geometrie rigorose alle esplosioni cromatiche, ogni opera sembra interrogarsi su un medesimo tema: la possibilità di raccontare ciò che siamo attraverso forme, segni e colori.

La sua pittura non impone una lettura univoca. Al contrario, lascia spazio all’interpretazione, invitando chi osserva a riconoscere nelle immagini qualcosa della propria esperienza.

Ed è forse proprio in questa libertà che si riconosce il senso più profondo della sua ricerca.

Per Gresi Cipriani l’arte non è soltanto rappresentazione, ma trasformazione. È il luogo nel quale la precisione incontra l’imprevisto, la materia diventa emozione e il colore si fa racconto.

Un percorso che parte dalla scienza, attraversa la sperimentazione e trova nella pittura una forma di espressione capace di andare oltre le parole.

Perché, in fondo, ogni opera d’arte autentica non racconta soltanto qualcosa di chi l’ha realizzata. Racconta anche qualcosa di chi si ferma a guardarla.