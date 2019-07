Imprese: nuove nomine in Gruppo Fedrigoni

Roma, 24 lug. (Labitalia) - Nuovi ingressi in Gruppo Fedrigoni, leader in Europa nella produzione di carte speciali per packaging, etichette, stampa, ologrammi e carte di sicurezza. Nell’ottica di potenziare il top management con profili di esperienza internazionale e competenze trasversali in grado di traghettare il Gruppo verso obiettivi di consolidamento e di crescita, sono infatti entrate in azienda a maggio tre prime linee che riportano direttamente al nuovo amministratore delegato, Marco Nespolo, in Fedrigoni da novembre in seguito all’acquisizione da parte di Bain Capital.

Monica Magrì è Chief Hr Officer di Gruppo Fedrigoni. Una laurea in Scienze Politiche e diversi master all’estero, Magrì vanta precedenti esperienze nella gestione delle risorse umane in grandi realtà come Cerved Group, AllianzGI, Pioneer Inv., Ferrero, Sifi Group. Fulvio Capussotti è Managing Director della Divisione Pressure Sensitive Labels: dopo la laurea al Politecnico di Torino, Capussotti ha lavorato in Solvay e successivamente in Alhstrom-Munskio, dove è arrivato a ricoprire la carica di Executive vicepresident. Alessandro Baroni, laureato all’Università Bocconi, è l’attuale Corporate Development Director. Viene dal mondo della finanza e della consulenza: Doughty Hanson, PriceWaterhouseCooper.

Inoltre la divisione Paper è stata rafforzata con l'ingresso, tra gli altri, di due manager di comprovata esperienza. Mario Naldini, laureato al Politecnico di Torino, è Operations Director, dopo una carriera di successo in Prometeon, Pirelli, Deutsche Aerospace. Il nuovo General Manager di Fabriano è invece Jacques Joly, personaggio ben noto tra gli addetti ai lavori per avere ricoperto lo stesso ruolo in due aziende di spicco nel settore delle carte di pregio, del colore e dell’arte, le francesi Canson e Pebeo.