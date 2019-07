Toscana: Cida, impegno manager per formazione giovani

Firenze, 8 lug. (Labitalia) - Cida Toscana ha partecipato all’evento 'Piazza Toscana' che si è svolto alla Fortezza da Basso. Il segretario regionale, Walter Bucelli, durante il suo intervento nell’ambito della tavola rotonda sull'alternanza scuola-lavoro 'Incontri vincenti tra studenti e imprese: alternanza e apprendistato per una formazione su misura', ha rinnovato l’impegno dei manager nella formazione dei giovani. In particolare, ha detto, "l’implementazione delle cosiddette competenze trasversali, mediante l’attuazione del percorso formativo St.Alte.Lav ai ragazzi in alternanza scuola-lavoro, rappresenta un sostegno attivo e concreto nella formazione dei nostri studenti".

A margine dell'evento che ha visto Cida Toscana protagonista della tavola rotonda, il segretario regionale Walter Bucelli ha incontrato Gabriele Toccafondi, membro della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, al quale ha riferito delle preoccupazioni di Cida sull'attuale situazione del Paese e sul ruolo dei manager.

Toccafondi ha raccolto le osservazioni di Cida e ha reso merito del contributo fattivo dei manager anche sullo specifico tema dell'alternanza scuola-lavoro.