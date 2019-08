BLOG 5 STELLE ATTACCA SALVINI "CI HA PROVATO MA SI E' FREGATO DA SOLO"

ROMA (ITALPRESS) - "Ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si e' fregato lui". Dopo qualche ora di tregua nel tentativo di trovare una quadra alla crisi di governo, il Blog delle stelle torna ad attaccare Matteo Salvini e la Lega rei di aver "fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, perche' 24 ore dopo aver aperto la crisi hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore. E sapete qual e' il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche!" si legge nel blog dell stelle. "Il MoVimento 5 Stelle e' un'altra cosa. Chissa' cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta alla Lega". E poi ancora, viene rimproverato al leader del carroccio il suo attaccamento alla poltrona. "Hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece ancora sono li', incollati alla poltrona. Senza pudore! Si tratta di una crisi surreale aperta dalla Lega solo per tutelare gli interessi di partito, per portare a casa nuove poltrone. Storia da Prima Repubblica, logiche di palazzo, intrighi politici, solo per conquistare nuovo potere". Ed infine:"Hanno dimostrato di ignorare i problemi dei cittadini, badando solo a capitalizzare. Hanno tradito gli italiani solo per gonfiare la propria pancia elettorale. Questo non e' cambiamento, sembra di rivedere gli anni piu' bui della politica italiana. Siamo rimasti gli unici a garantire gli italiani e non molleremo di un solo centimetro. Adesso avanti con il taglio di 345 poltrone che produrra' un risparmio di 500 milioni a legislatura". (ITALPRESS). gm/red 17-Ago-19 13:39