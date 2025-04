"I finti partigiani insultano gli ebrei e usano il Papa". Cerno: "La Liberazione che vogliono è dalla Schlein"

25 aprile 2025

I finti partigiani scendono in piazza per il 25 aprile. Il direttore Tommaso Cerno punta il dito contro le manifestazioni della sinistra che insulta gli ebrei e fa un'appropriazione indebita delle immagini di Papa Francesco. "In piazza la sinistra ha trasformato il 25 aprile in propaganda politica di partito. Ma hanno fischiato anche il Pd e Elly Schlein. Insomma l'unica Liberazione che la sinistra sembra volere è proprio quella dal segretario del Pd".