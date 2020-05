Viva i cani e il loro naso contro il Coronavirus

Amo i cani e li ho sempre amati. Li considero intelligenti, molto più di umani di mia conoscenza. Quindi, non mi stupisco nel leggere che i cani verranno arruolati contro il Covid-19. Sono in molti, infatti, a ritenere che i cani riescano facilmente a intuire in una persona degenerazioni di qualche organo a causa del coronavirus. Mi viene ricordato che i cani riescono a scoprire malattie come il diabete, il Parkinson, il cancro e non solo. Scoprono anche gli umani che si sono ammalati di malaria. Insomma, il loro olfatto è importante e lo si sa da sempre. Scoprono organi degenerati dal Covid-19? Mi auguro che sia così e, comunque, viva i cani.