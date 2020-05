Coronavirus, se Vittorio Colao guida la task force da Londra

La task force tecnico scientifica che consiglia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul da farsi in questa situazione drammatica, è guidata da Vittorio Colao, un manager importante. Mi fa curiosità solo che Colao continui a fare il Presidente di questa task force da Londra. Era a Londra ed è rimasto a Londra.

Si dice: «Tutto il mondo è paese», non c’è differenza tra il coronavirus londinese e quello romano, tanto per fare un esempio. Però, non so come dire, ma in questo momento così complicato, difficile e talvolta incomprensibile, forse sarebbe meglio che il Presidente della task force che consiglia Conte, stesse a Roma, a Palazzo Chigi.