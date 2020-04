Ci siamo scordati di quando mettevamo le mascherine anche ai gatti

Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un’influenza che creò molti problemi. Fu chiamata «la Spagnola». Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la mascherina, tipo quelle che usiamo attualmente per difenderci dal coronavirus. Non cambia niente, forse non impariamo niente, di certo abbiamo memoria delle mascherine. D’altra parte, insieme a questa fotografia pubblicherei anche quella di Piazza San Pietro vuota per la Via Crucis e dalla basilica di San Pietro vuota per la Messa di Pasqua. Come cantavano Al Bano e Romina: «Pandemia pandemia canaglia».