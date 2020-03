A "I soliti ignoti" mancano i concorrenti. Mandiamo i virologi

È incredibile. Questa faccenda del coronavirus sta mettendo in ginocchio tutte le attività, anche quelle legate al divertimento. Leggo, per esempio, che Amadeus non riesce a trovare concorrenti del nord per “I soliti ignoti”, lo show che conduce tutti i giorni dopo il Tg1 della sera, su Raiuno.

Sono stati aumentati i concorrenti del centro e sud Italia, quindi la situazione si è normalizzata. Non avrei mai pensato che un malanno diffuso nella popolazione, potesse creare problemi, come ha creato, a un gioco televisivo. Forse bisognerebbe far partecipare a “I soliti ignoti” anche qualche virologo che non si è risparmiato con la presenza in tutti i programmi televisivi.