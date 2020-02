È sempre così: siamo bravissimi a farci trovare impreparati. Leggo, infatti, che nelle farmacie di Roma sono finite le scorte di mascherine utili per difendersi dal Corona Virus. Le cercano anche i cinesi che vivono a Roma, per mandarle ai loro parenti in oriente. Altri le vorrebbero, se devono fare un viaggio e non vogliono avere sorprese, ma, in buona sostanza: non ci sono.

Immagino che la ditta che le produce starà lavorando a ritmo incessante. Come anche staranno lavorando quelli che fabbricano i prodotti disinfettanti, anche questi, infatti, sono esauriti. Complimenti. Vuoi vedere che i cinesi, che sono operosi, ci manderanno un rinforzo di mascherine dalle loro terre?