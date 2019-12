Prendiamo esempio dal marito-sedia cinese

Straordinari cinesi. Pensate che un marito ha accompagnato la moglie per una visita di controllo sulla gravidanza in corso. Dato però che la sala d’aspetto era gremita e quindi non c’era posto, l’uomo si è fatto sedia per non far stancare la moglie. Non ho mai letto una cosa del genere, mi è venuto il dubbio fosse una fake news ma poi ho pensato che i cinesi da secoli c’insegnano comportamenti nel bene e nel male. In questo caso nel bene. Vuoi vedere che quel marito una volta diventato padre si trasformerà in tavolo per far mangiare il bimbo? E, in un estremo slancio, può anche diventare temporaneamente, biberon. Il figlio certamente apprezzerà.