Finalmente i seggiolini che proteggono i nostri bimbi

Parlo, con qualche giorno di ritardo, di una iniziativa che finalmente è arrivata. A breve, infatti, ci sarà una legge che obbliga gli automobilisti che hanno figli molto piccoli, di portare un seggiolino in macchina che, se ho ben capito, attraverso un meccanismo suona se il genitore distratto ha lasciato il bimbo in macchina. Troppe volte è accaduto che questi genitori con la testa fra le nuvole, si siano dimenticati in macchina, sotto il sole, il figlio di pochi mesi o di un anno che, spesso, è morto. Finalmente il ministro De Micheli ha firmato qualcosa per cui arriverà la legge. Ritengo che si poteva far prima il provvedimento che obbliga i seggiolini in difesa dei piccoli.