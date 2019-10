Voto ai sedicenni. Perché no?

Sono in molti a chiedere che si estenda il voto anche ai sedicenni. Perché no? Conosco sedicenni molto più svegli, preparati e intelligenti di quarantenni che votano regolarmente a ogni consultazione. Vorrei aggiungere che oggi i sedicenni sono più attenti e più preparati di quelli delle passate generazioni. Si pensa che i giovani si occupino solo di qualche amoretto, della squadra di calcio e di bere una birra con gli amici. No, vi sbagliate: i giovani sanno anche giudicare la politica e comportarsi di conseguenza. L’importante è che, una volta dato il voto ai sedicenni, non si scenda ulteriormente, perché, in quel caso, i dodici o tredicenni dovrebbero portare la giustificazione dei genitori per andare al seggio elettorale.