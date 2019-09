Quel medico romano che salva la vita sul treno

È già passato qualche giorno, ma penso che una buona notizia non abbia data. È accaduto che un medico di 30 anni, Carlo Santucci, romano, era in vacanza a Cortina d’Ampezzo. Era in treno, quando qualcuno, a gran voce, ha chiesto un medico. Lui si è alzato, è andato: c’era una giovane mamma toscana che stava male. Santucci ha fatto, mentre il treno continuava ad andare, un massaggio cardiaco per 40 minuti e la donna si è salvata. Ha ragione Santucci che tutti potremmo imparare, con un corso specifico, ma è altrettanto vero che bisogna essere bravi, sicuri di sé e tenaci per fare un massaggio per 40 minuti e salvare una persona. Complimenti a Santucci.