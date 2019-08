I marinai e i messaggi nella bottiglia

M’incuriosisco sempre quando si viene a sapere di un messaggio trovato in una bottiglia, in mare o sulla spiaggia. C’è stato un recente ritrovamento di un messaggio in bottiglia: è accaduto sulle rive dell’Alaska Occidentale dove un signore ha trovato la missiva. Incuriosito, ha letto il messaggio e l’ha postato sui social. Era stato scritto nel 1969 e lo aveva firmato un capitano della Marina, all’epoca semplice marinaio. Lui stesso, interpellato, ha detto: “Volevo fare una sorpresa a mio figlio”. Rimpiango, devo essere sincero, quelle lettere affidate al mare, dove si consegnava alla sorte una dichiarazione d’amore. Talvolta, quei messaggi sono stati recapitati all’interessata.