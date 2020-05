Ricoverati sotto quota 10mila. Ma ci sono altri 156 morti

Resta stabile sotto quota mille il numero di nuovi positivi al coronavirus, nonostante una nuova crescita dei tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 642 nuovi positivi che portano il totale nel nostro Paese a 228.006. Si tratta di 23 casi in meno rispetto al dato di ieri. È quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19 in Italia.

Costante, invece, il calo delle persone attualmente positive che è di 60.960, con una decrescita di ben 1.792 assistiti rispetto a ieri. Sono 156, poi, le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 32.486. Ieri erano state 165. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 134.560 con un incremento di 2.278 persone rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 640 sono in cura presso le terapie intensive, 36 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 9.269 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 355 pazienti: si scende al di sotto della soglia dei 10mila malati più a rischio.

Arriva a 3.243.398 il numero di tamponi totali effettuati, 71.679 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto al giorno precedente. Sono invece 2.078.860 le persone sottoposte a test. Oggi sono stati testati 40.644 casi e individuati come detto 642 nuovi positivi. Un rapporto di 1 ogni 63 casi, l'1,6%. Ieri questo dato era 1 su 58, ovvero l'1,7%. Due giorni fa uno ogni 49, ovvero circa il 2%. Il 18 maggio era dell'1,7%, quindi il parametro resta stabile.

Da ieri non si è registrato nessun decesso per il coronavirus in otto Regioni: Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige. Sempre dalla giornata di ieri si sono registrati zero contagi in Calabria e in Provincia di Bolzano.