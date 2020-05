Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Ecco cosa non sopporta la figlia

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Madre e figlia si raccontano ai microfoni di Caterina Balivo a "Vieni da me". La Stefanenko svela i retroscena del suo rapporto con la figlia nata dal matrimonio con Luca Sabbioni.

Mamma e figlia raccontano alla Balivo come hanno trascorso il lungo periodo della quarantena. E poi svelano i segreti del loro rapporto. Si raccontano quasi tutto ma c'è una cosa che alla giovane Sasha non va proprio giù: che la mamma entri in camera sua all'improvviso interrompendo quello che sta facendo.