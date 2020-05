"Serie A in campo il 13 giugno al 99%"Malagò dà speranza al calcio

"Una volta ricominciato, non so quando finirà"

"Al 99,9% la serie A tornerà in campo il 13 giugno". Giovanni Malagò apre alla ripartenza del campionato italiano. Ospite alla trasmissione radiofonica "Non è un paese per giovani" su Radio Due, il numero uno del Coni dà un po' di speranza a tifosi e appassionati sulla ripresa delle partite. Nonostante le tante incognite ("Una volta ricominciato non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro"), un segnale chiaro al governo cui spetterà l'ultima parola.