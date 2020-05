Bonus vacanze? Sì ma col tetto reddito: ecco a chi vanno i 500 euro

Il bonus vacanze? Solo alle famiglie più povere. Ecco i dettagli del provvedimento annunciati da Dario Franceschini, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel governo Conte. «La misura - spiega - prevede un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast. Possono chiedere il contributo le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di 1 persona. Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. L'80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito».

Il "tesoretto" totale stanziato per cultura e turismo è pari a 5 miliardi di euro, stando alle promesse del governo. Di questi, «4 miliardi servono a sostegno del settore del turismo italiano - prosegue Franceschini - e 1 miliardo per cultura: i due settori che hanno subito gli effetti dell'emergenza da coronavirus in modo significativo».

Inoltre c’è un fondo di 20milioni di euro per campagna di promozione e conoscenza del territorio italiano, che punta a rinforzare il turismo di prossimità, tra borghi, cammini, percorsi alternativi. Esenzione Irap per tutte le strutture di ricezione del settore turistico. Per gli stabilimenti balneari e termali, confermata la proroga delle concessioni fino al 2033.

Ma il settore non è per nulla soddisfatto. Il tax credit per le vacanze delle famiglie «esclude l'utilizzo delle piattaforme digitali per il pagamento e quindi per beneficiare di questa misura. Esprimiamo il nostro dissenso a riguardo» dice il country manager di Airbnb, Italy and South East Europe, Giacomo Trovato, in audizione in commissione Industria al Senato. Nelle prenotazioni ci sarebbero «leggerissimi, piccoli, segni di ripresa. Nel momento in cui ci sono date certe sull'allentamento del lockdown una ripresa c'è, ma relativa all'alta stagione».