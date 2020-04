L'amore e il sacrificio, lo struggente messaggio della figlia dell'agente di Conte

La figlia di Giorgio Guastamacchia, il sostituto commissario nella scorta di Giuseppe Conte che morto a soli 52 anni per Coronavirus, ha pubblicato su Facebook un commovente messaggio in onore del padre. Giorgia, così si chiama la figlia de componente della scorta del premier, sabato aveva raccontato in un altro post di essere stata raggiunta da una telefonata di vicinanza da parte dello stesso Conte.

I sacrifici di una vita finita troppo presto, l'amore per la famiglia e per il mare, l'eredità di onore e dedizione che lascia ai suoi cari. Ecco ile parole che la figlia ha affidato a Facebook:

Il cielo arde per te stasera Pà.

Da qui, vediamo solo il tuo splendore, il tuo fuoco interiore che mai si è spento verso il tuo lavoro e la tua famiglia.

La coscienza ancora non è arrivata a compimento... Mi sembra ancora un incubo. Scrivo per te, per me... Come se un giorno tu tornassi da uno di quei tuoi viaggi di lavoro.

E ti vedo lì, scendere dalla macchina col completo in spalla e la valigia in mano, sorridere seppur stanco e scombussolato.

Ora, la tua valigia è il nostro bagaglio, bagaglio che io e mio fratello porteremo con fermezza ed onore sulle nostre spalle come te e nostra madre Monica ci avete insegnato.

Siamo grati, fieri ed onorati per ogni tuo respiro che ha fatto parte della nostra vita. Ogni gesto, ogni fottuto sacrificio che ti sei portato in groppo fino a ieri.

Avevi ancora tanto da dare, da fare, da vivere, da riscuotere da una vita che ti ha solo messo alla prova per 51 anni, senza darti nulla in cambio, se non una famiglia che ti ha enormemente amato... se non una miriade di gente, amici, colleghi e superiori che onorevolmente parla bene di te.

Ti hanno amato in molti.

Nulla sarà vano. Soprattutto la tua vita.

Il tuo amato mare ti attende, ci rivedremo tutti insieme su una qualche bianca spiaggia.