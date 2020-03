La tragedia è sempre più pesante: altri 546 morti in Lombardia

Supera quota 3mila il numero dei decessi legati al coronavirus nella sola Lombardia. Lo ha reso noto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. «I decessi in regione - ha detto - sono 3.095 con un incremento di 546, sicuramente il dato che ci fa più male».

«Gli esperti ci avevano detto che questi sarebbero stati i giorni di picco. E purtroppo è così. Oggi in Lombardia abbiamo 25.515 positivi (3.251 più di ieri), Di questi, 8.258 ospedalizzati (523 più di ieri). In terapia intensiva ci sono 1.093 pazienti con il Covid-19, e abbiamo sempre meno margine». Lo ha spiegato lo stesso Gallera, nel consueto punto stampa sull’emergenza coronavirus. «Ci sono anche le buone notizie - ha aggiunto - con 2.139 pazienti dimessi, guariti clinicamente. E il 20% di chi va in terapia intensiva ne esce in maniera positiva». «Confido - ha concluso - che come hanno previsto gli esperti - tra domani e lunedì i numeri comincino ad abbassarsi come conseguenza dei provvedimenti presi».