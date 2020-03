Positivi al virus il prefetto e il questore di Bergamo

Anche il prefetto e il questore di Bergamo sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Il questore Maurizio Auriemma non ha la febbre ed è asintomatico. Ma è in quarantena nel suo alloggio di servizio in Questura, da dove continua a lavorare al telefono.

Per il prefetto Elisabetta Margiacchi il risultato del test è arrivato giovedì pomeriggio e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e il prefetto sta comunque coordinando l’emergenza dal suo ufficio. In quarantena domiciliare sono stati posti tutti i suoi più stretti collaboratori e chi nei giorni scorsi ha partecipato a riunioni e incontri con lei.

Al Prefetto di Bergamo Margiacchi e a quello di Matera Argentieri, positivi al tampone #coronavirus , esprimo tutta la mia vicinanza. Un abbraccio fraterno a loro e a tutti i nostri connazionali che stanno affrontando la stessa prova, auguri di pronta guarigione — Carlo Sibilia (@carlosibilia) March 6, 2020

Nelle stesse condizioni anche i colleghi di Brescia e Matera. «Al prefetto di Bergamo Margiacchi, a quello Brescia Visconti e di Matera Argentieri, positivi al tampone del coronavirus, esprimo tutta la mia vicinanza, ringraziandoli per il lavoro che svolgono in questa situazione eccezionale». È quanto scrive su Twitter il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia. «Un abbraccio fraterno a loro, alle nostre forze di Polizia e a tutti i nostri connazionali che stanno affrontando la stessa prova, auguri di pronta guarigione».