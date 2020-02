Visita a sorpresa stamattina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla scuola "D. Manin" di Roma, nel quartiere Esquilino, zona ad alta densità di presenza cinese. A darne notizia l’account ufficiale del Quirinale, postando via social il video nel quale il Capo dello Stato viene accolto dalla dirigente scolastica Manuela Manferlotti, dagli insegnanti e i bambini dell’istituto.

Un altro segnale tangibile nella battaglia contro la discriminazione della comunità cinese capitolina travolta dall’allarme Coronavirus, dopo l’appello arrivato dall’Associazione Nazionale Presidi (ANP) del Lazio per bocca del suo presidente Mario Rusconi e il poster della street artist dell’Urbe Laika comparso in via Principe Amedeo.