Alessandria, immagini assurde: cascina come una bomba

Le immagini dall'alto sono devastanti e mostrano ciò che rimane del casolare a Quargnento dove hanno perso la vita tre vigili del fuoco. Prende consistenza l’ipotesi del dolo per l’esplosione della cascina in provincia di Alessandria, in cui sono morti tre vigili del fuoco e in cui due pompieri e un carabiniere sono rimasti feriti. Sono intervenuti gli artificieri. Del caso si occupano anche i carabinieri. In base ai primi accertamenti, sul posto è stato "repertato" materiale inesploso che potrebbe avvalorare l’ipotesi del dolo, anche se gli investigatori lavorano a tutto campo.

Due le esplosioni avvenute questa notte attorno alle 2 nella cascina dell’alessandrino: nella seconda deflagrazione c’è stato un crollo che ha coinvolto i vigili del fuoco rimasti vittime della tragedia mentre erano impegnati nel sopralluogo.