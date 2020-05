Fase 2: Madrid presa d'assalto dai runner. Voglia di libertà anche in Spagna

Non sono bastati i quasi 27mila morti e gli oltre 224mila contagiati. La Spagna ha già dimenticato il lockdown. A Madrid è stato sufficiente allentare le misure restrittive perché centinaia di persone, molte delle quali senza mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale, si riversassero per le strade per fare jogging. Divese aree della capitale sono state trasformate in zone pedonali per consentire ai runner di correre senza problemi. I principali parchi della città, incluso il Parco del Retiro, rimangono chiusi, mentre quelli più piccoli sono aperti da venerdì 8 maggio. Il lockdown imposto in Spagna è stato uno dei più restrittivi d'Europa, con attività all'aperto individuali consentite solo dallo scorso fine settimana.