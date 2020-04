Grido di dolore dei vicini di casa di Conte: "Non riapriremo più, dal governo solo promesse"

L'Osteria dell'Ingegno è un ristorante in piazza di Pietra, nel centro di Roma, a due passi da Palazzo Chigi. Il ristorante è chiuso per l'emergenza coronavirus. Sulle porte sono appesi dei cartelli, con cui proprietari e dipendenti fanno sapere che non riapriamo più. Impossibile farlo a queste condizioni. Dal premier Giuseppe Conte solo "miliardi e miliardi" di promesse non mantenute. I gestori spiegano che si trovano in un vicolo cieco: "Non vogliamo contrarre un nuovo debito per pagare i debiti", spiegano. Perché è questa l'unica soluzione che gli è stata prospettata da questo governo. "Chiediamo una vera politica di supporto, non l'elemosina".