Un ritmo di oltre 300 decessi al giorno per coronavirus, fino a dieci volte la media abituale, quasi tutti morti senza che sia fatto loro il test del tampone. In Ecuador i cadaveri degli infetti di covid-19 finiscono in mezzo alla strada: di fronte al diniego da parte delle imprese di pompe funebri di andare a rimuoverli molti hanno deciso di lasciarli tra le vie delle abitazioni. Non è un film horror ma è la tragedia del paese sudamericano travolto dal virus: ovunque una lunga distesa di morti abbandonati sul ciglio delle strade.