Che botto, parla Conte e cade il fulmine. Lassù qualcuno non li ama

Che botto. Parla Conte e cade un fulmine con un boato che sembra una bomba mentre a Palazzo Chigi va in scena l'incontro della delegazione Pd-5Stelle con Conte, che finisce al buio. Coglie l'attimo nel video Augusto Cantelmi, Montecitorio Selfie Tv 2000. "Anche il tempo si è arrabbiato per il nuovo governo giallo rosso, qualcuno lassù non li ama" scherzano i giornalisti assiepati sotto i portici di Piazza Colonna davanti alla sede del quotidiano Il Tempo.