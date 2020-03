Giuseppe Conte e i decreti a raffica, arriva il generatore automatico

La gestione dell'emergenza coronavirus a colpi di DPCM, la sigla indica il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ha stuzzicato l'ironia del web. Dopo la telenovela "Il Decreto", protagonista naturalmente il premier Giuseppe Conte, ecco il generatore automatico di leggi contro il contagio del Covid-i9.

Basta andare su questo sito e chiedere a "Giuseppi" di sparare un nuovo falso - parola ben in vista nel sito, a scanso di equivoci, seppur improbabili - decreto. Ad esempio, lo sapevate che Conte ha sospeso le lezioni de L'Università della Vita? E che la Comunione sarà data con Just Eat? Senza contare che la prova costume è rinviata a settembre. Come da decreto (falso, eh...).