Salta il filtro bellezza, gli utenti mollano l'influencer

Molti dei 100mila amici virtuali sono spariti in quattro e quattr'otto quando le è crollata la maschera dal volto. Letteralmente. È successo infatti che videoblogger cinese "Her highness Qiao Bilou", influencer nel social network cinese Douyu, durante ha avuto un inconveniente tecnico che ha svelato il suo vero aspetto. Insomma, il filtro "bellezza" che utilizzata è saltato senza che lei se ne accorgesse e i suoi follower si sono trovati davanti la vera Qiao Bilou: non una giovane e attraente ragazza ma una donna di mezza età dall'aspetto ordinario.

Un colpo per molti fan che la adoravano come una dea per la sua "voce salvifica", riporta il Global Times of China. L'incidente è avvenuto il 25 luglio durante uno streaming dal vivo. Molti utenti hanno quindi cominciato a scollegarsi dal suo profilo e ad annullare le sottoscrizioni a pagamento. Altri, però, riporta la BBC, hanno inviato donazioni per convincerla a mostrarsi nel suo vero aspetto, senza filtri. Secondo la BBC ha raccolto circa seimila dollari.