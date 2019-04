Una app su smartphone per vedere la tv di Cibor

È’ pronto ad essere lanciato nel mondo il Canale di Cibor dedicato ai porti. Da un’idea di Roberto Onofri “Cibor Port” è stato presentato al Seatrade di Miami Beach, la più grande fiera internazionale dedicata a tutti i più importanti scali marittimi del mondo. Madrina d’eccezione Elisabetta Gregoraci (direttamente da "Made in Sud" di Rai2) che ha inaugurato la nuova e vincente piattaforma e tagliato il nastro ospite dello stand dei Porti siciliani, insieme al presidente dell’Autorità Portuale di Palermo Pasqualino Monti. La piattaforma Cibor ospita anche tante realtà televisive italiane che vengono in questo modo proiettate in tutto il mondo attraverso questo circuito televisivo importante. Di ultima generazione la app Cibor che, una volta scaricata, darà la possibilità di vedere questa televisione direttamente su smartphone.