La degustazione di vino? Ora si può fare online

Anche le degustazioni di vino, nel tempo del coronavirus, si fanno online. L'idea è della Fondazione Italiana Sommelier che ha previsto una serie di docenti, collegati su una piattaforma web, che guideranno la lezione sabato 11 aprile. Come funziona? A chi si prenota all'evento verrà recapitato a casa un “Dolce pacco”, all'interno del quale ci sono tre vini di altrettante aziende vinicole italiane: Moscato d’Asti Vigna Senza Nome 2019 - BRAIDA (bottiglia da 0,375cl), Muffato della Sala 2015 - ANTINORI (bottiglia da 0,500cl), Ben Ryé 2017 - DONNAFUGATA (bottiglia da 0,375cl). In collegamento ci saranno Raffaella Bologna per Braida, Renzo Cotarella per Antinori, Antonio Rallo per Donnafugata. In degustazione con i vini ci sarà la Colomba da 500gr della Pasticceria Dolcemascolo e Matteo e Simone Dolcemascolo racconteranno in diretta il procedimento per la realizzazione del loro dolce. I docenti saranno Luciano Mallozzi e Alessia Borrelli, che presenteranno l’evento e condurranno la degustazione dei vini durante la videoconferenza. Costo della prenotazione 70 euro. Per info fondazionesommelier.laziosud@gmail.com.