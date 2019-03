Apre Quinto, dalla colazione alla cena gourmet

Un nuovo ristorante nel parco del laghetto di Tor di Quinto. ha aperto da pochi giorni "Qvinto Lounge Restaurant Cafè”, su una superficie totale di 4.000 mq. Il progetto nasce da un’iniziativa della nuova proprietà del locale, la società romana Green Network, uno dei principali operatori nel mercato italiano della vendita di energia elettrica. Il locale sarà aperto ininterrottamente dalle 7,30 del mattino per le prime colazioni fino alle 2 del mattino successivo, passando quindi per il pranzo, la merenda, l’aperitivo, la cena e il dopocena, con la possibilità di ordinare anche pasti particolari,, ad esempio la tipica colazione americana. Il ristorante ha una capacità di 500 coperti, con un’offerta di carne, brace, gastronomia e banco pasta fresca in sala, con forni a legna fatti a mano da un artigiano campano. Prezzi tra i 30 e i 50 euro, è possibile prenotare direttamente online attraverso il sito web e si può scegliere tra menù degustazione oppure alla carta.