Hostaria Pamphili, piatti gourmet e romanticismo

Nel cuore di Monteverde vecchio, a due passi dal Gianicolo, apre l'Hostaria Pamphili (viale di Villa Pamphili 35/D). La sfida dei fratelli Mattia e Gabriele Volpe non è soltanto in cucina. Se infatti possono contare sull'impegno e sulla professionalità dello chef Giuseppe Pizzimenti (nella foto con i titolari), specializzato in piatti tradizionali rivisitati con originalità, hanno anche messo in piedi un locale raffinato e romantico. La cucina classica mediterranea punta soprattutto sul pesce. Ottima anche la carta dei vini. Entusiasti i commenti che alcuni clienti hanno lasciato sul web: "Top quality", "Davvero molto buono". Nel menu troviamo, tra gli antipasti, polentina e crocchetta di pesce affumicato e di baccalà al prezzemolo, polpo cotto a bassa temperatura con insalatina di mais tostato, jalapeño, coriandolo e mentuccia sashimi di ricciola su citronette di lamponi e cracker di tapioca. I primi: pacchero alla norma con baccalà e ricotta salata, panciotti ripieni di capasanta e gamberone su letto di pomodoro, spaghettone al polpo verace, carbonara di mare. Tra i secondi: gamberoni in tempura con tofu al panko e salsa piccante in agrodolce, filetto di ricciola cotto in sous vide accompagnata da fiori di zucca, alici e rughetta e tanti altri piatti. Sul sito internet (hostariapamphili.com) non mancano foto e descrizione dei piatti. Per prenotazioni 06/5816474.