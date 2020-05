Coronavirus, con chi passa la quarantena Robert Pattinson

Stava girando l'ultimo capitolo della saga di Batman. Robert Pattinson si trovava a Londra dove la produzione del film gli ha trovato un appartamento. Ed è proprio lì che è rimasto per trascorrere in isolamento tutta la fase di lockdown.

Ma con chi sta passando la quarantena il bel tenebroso? Secondo i ben informati, l'attore è in compagnia della sua fidanzata Suki Waterhouse con la quale è stato avvistato in più di un'occasione negli ultimi mesi. I due sono stati avvistati perfino in romantiche uscite a quattro con Taylor Swift e Joe Alwyn.