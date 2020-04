Totti show su Instagram. E a Vieri confessa: mi stavo lasciando con Ilary...

Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione per colpa di Donna Paola. Lo ha rivelato l'ex capitano della Roma a Christian Vieri nel corso di una diretta Instagram. Ieri notte i due ex Nazionali hanno chiacchierato sul social dando vita a un siparietto esilarante. Totti ha un'innegabile vena comica e all'amico ha detto: "Guarda, guarda cosa ha comprato... non dico mi moglie perché l'ammazzerei... ma guarda...". E mostra il celebre gatto razza Sphynx la cui caratteristica è la totale assenza di peli. Vieri ha aguzzato la vista: "Ma cos'è un cane?". "Macché, è un pipistrello, un gatto senza peli" ha risposto Totti aggiungendo: "Avrà 40° addosso. È bollente, un po' capì...la notte dorme dentro il letto, in mezzo alle gambe e non mi pare vero. L'ha chiamata Donna Paola. È affettuosa da morire, non sembra un gatto. Appena sente la voce di Isabel si arrampica sui tetti, la uccide dalla mattina alla sera, ma non le ha mai fatto un graffio. Se la prendi te ne innamori".

Poi Totti ha confessato un aneddoto: "Se la prendi ti innamori, ma me stavo a separa' da mi moglie per prendere il gatto. Io non lo volevo e lei sì a tutti i costi. Alla fine sono sempre le mogli che decidono. Neanche mi ha detto sì o no, me l'ha portato a casa e basta. Per due giorni non ce semo parlati e poi me so' innamorato". Alla fine Donna Paola non li ha separati, ma uniti.