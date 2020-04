L’influencer Chiara Nasti e lo scivolone da quarantena (si spera) da Coronavirus: “Ogni donna dovrebbe avere un asino che paghi per ogni cosa”. E i follower scappano: “Scemi noi che la seguiamo”.

La napoletana, ex Isola dei Famosi, è entrata di diritto nella lista, ben nutrita, delle sedicenti influencer che hanno dimostrato tutta la loro inettitudine durante il lockdown da Covid19. Ragazze bellocce capaci di stare in equilibrio su tacco 15, ma incapaci di stare al passo con i tempi e di creare engagement con i propri follower (requisito fondamentale per ogni influencer). Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo Instagram da 1,7 milioni di follower (@nastilove) una fotografia photoshoppata dove appare levigata e perfetta alla guida di un’auto sportiva: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà @enzonasti). Ma i seguaci non hanno apprezzato l’umorismo (la boutade fu pronunciata dall’attrice ungherese Zsa, Zsa Gabor ai tempi d’oro degli Studios di Hollywood, dunque in tutt’altra epoca e contesto) e hanno replicato per le rime: “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così”, “E un asino che paga tutto” se fossi in tuo padre ti manderei a raccogliere i pomodori”, “Ok dopo questa direi che è arrivato il momento di smettere di seguirti”, “Wow...che aspirazioni di vita che hai”, “Hai scritto una roba di una schifezza incredibile”, “Invece c'è più soddisfazione a guadagnarsi le cose senza il paparino che paga...ma la fatica e il sacrificio sn per pochi...la dignità pure”, “Che tristezza e che pochezza”, “E un criceto che fa la ruota in testa non ce lo metti?”, “Siamo più str**zi noi che la seguiamo”, “Che disagio”, “Mamma mia chiaretta, come stai messa!”, “Quanto sei sciocca. Perché una donna se non possiede queste cose che hai elencato non è una donna che possa ritenersi soddisfatta???!!! Ma leggi quello che scrivi ???!”, “Quanta ignoranza”. E questa è una breve selezione.