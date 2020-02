Dal sesso in discoteca a pizza e mandolino. Elettra Lamborghini a raffica sul Coronavirus

L'ironia ai tempi del Coronavirus corre sul web. Utenti sconosciuti e vip hanno esorcizzato la paura del virus cinese armandosi di siringhe di satira: qualcuno ha fatto sorridere, qualcuno ha toppato clamorosamente buttandola sul razzismo Nord-Sud (leggi l'ex gieffina Elisa De Panicis). Chef Rubio è stato il primo a parlare di rapporti promiscui più temibili del Coronavirus ed Elettra Lamborghini si è accodata.

La regina del twerking, nella top ten di Spotify con il brano sanremese "Musica e il resto scompare", ha tweettato schietta e affilata: "Vi sco**te mezza discoteca senza preservativo e poi vi lamentate del Coronavirus?" con gli hashtag #coerenzazero, #boh, #sifaperdire.

Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 24, 2020

Ma il tweet che ha spopolato nella comunità di Twitter è l'ultimo: "X: where are U from? Y: Italy X: aaahhh, pizza, mandolino, coronavirus". Oltre 17.000 like. A quanto pare, il Coronavirus fa un baffo a Elettra Lamborghini e ai suoi fan che si sottopongono a lunghe file ai firma copie in tutta Italia.