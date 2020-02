Cristiano Malgioglio si scuce su Sanremo. Per chi tifa al Festival

Sanremo, Malgioglio senza freni: “Non sono emozionato, ma curioso. Ecco per chi tifo....”. Anche lui sta per arrivare a Sanremo. Malgioglio non è emozionato, ma soltanto curioso. Torna nella città dei fiori dopo anni. Da quel 1974 quando partecipò con Iva Zanicchi è passato molto tempo. Molti anni. “Emozionato? No. Curioso. Faccio il tifo per Tecla, giovanissima. Ha appena 16 anni, ha vinto Sanremo Young e ha un grande talento”.

Tecla è tra gli artisti in gara nelle Nuove Proposte con il suo brano, "8 marzo": è un vero inno all’amore, ai sentimenti, alle donne. “Tecla è una ragazza coraggiosa, che con la sua canzone tratta una tematica molto importante. Quando lei ha detto che 8 marzo è un inno ha perfettamente ragione”, dice Cristiano. Che è tornato a scrivere una canzone per Al Bano e la sua ex moglie Romina.