Lui rock, lei classica: le nozze di Piero Pelù e Gianna Fratta

Il diavolo e l'acqua santa convolano a nozze. Piero Pelù (57 anni), icona del rock italiano e cantante dei Litfiba, ha infatti sposato a Firenze la direttrice d'orchestra e pianista classica Gianna Fratta, 45 anni, prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker.

Il rocker fiorentino ha postato su Facebook alcune foto insieme alla neo-moglie: "Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù , donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!". In un altro post che lo ritrae in abito da cerimonia Pelù scrive: "Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?". Tra gli hashtag anche #l'anellosisimettiloqui, che ribalta il verso "L'anello no, no, non te lo do" della celebre Gioconda dei Litfiba.