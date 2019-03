Vip e motori, evento fashion per la nuova Porsche 911

Grande successo per la presentazione della nuova Porsche 911 Time-less machine, presso il Prati Bus District, un evento luxury e fashion firmato Monica Mattei Events per Autocentri Balduina Centri Porsche di Roma.

Oltre 800 invitati per una serata da ricordare per impatto, effetti e per calorosa accoglienza dei Fratelli Cappella, Andrea, Giacomo, Simona e Michela che hanno ricevuto i numerosi Vip, giornalisti, imprenditori, sportivi e appassionati del marchio Porsche.

Tanti i giornalisti, blogger e Vip presenti a questo tanto atteso appuntamento nella capitale come Domenico Fortunato, un attore molto amato dal pubblico e la splendide Demetra Hampton reduce dall’esperienza molto entusiasmante dell’isola dei famosi, la ex Miss Italia Nadia Bengala, la show girl e attrice Antonella Elia, il giornalista Rai Max Lazzari, Mauro Massimiliano Calandra Autore sigle RAI ed Editor, l’ambasciatore del Messico Jeorge Luis Hidalgo, l'ex capitano della Lazio Stefano Mauri con la fidanzata, Luigi Di Biagio allenatore della Nazionale under 21, il famoso stilista dei cappelli Massimiliano Amicucci, l’editore Gio’ di Giorgio, la scrittrice Anna Silvia Angelini, il maestro Gianni Mazza, il campione di scherma Stefano Pantano, la blogger Elenia Scarsella, la modella Elisabetta Viaggi.

Ad aprire la serata due speaker d’eccezione, tra i migliori nel panorama radiofonico italiano, Filippo Firli e Giuditta Arecco di Rds che si sono improvvisati presentatori regalando al pubblico una divertentissima gag.

Una serata speciale definita da molti magica, durante la quale si sono potute apprezzare le sette serie delle generazioni precedenti Porsche 911, tutte esposte, a partire da modelli del 1965 fino ad arrivare ai giorni nostri.

Ma protagonista indiscussa, regina dell’eleganza è stata la nuova Porsche 911, un’emozione vederla apparire - tra la musica e gli applausi del pubblico entusiasta .

Molto apprezzato il design della Porsche 911, che unisce tradizione e modernità, la silhouette ha stupito tutti, con il suo design senza tempo.

E’ un’auto moderna, lo si intuisce soprattutto dalla parte posteriore disegnata in modo preciso, chiaro ed energico. Il lunotto appare allungato visivamente e prosegue quasi senza soluzione di continuità nella griglia in colore nero del cofano, al cui interno è disposta verticalmente la terza luce stop. Immediatamente sotto, si trova la fascia di raccordo luminosa tra le luci tridimensionali con tecnica a LED e la nuova scritta del modello in colore argento chiaro. La parte inferiore del paraurti posteriore circonda i nuovi terminali di scarico dell’impianto sportivo.

Il look è particolarmente atletico anche grazie alle ruote posteriori e anteriori di diverse dimensioni. Vista anteriormente, racconta il suo passato e rivela anche molto sul suo futuro. I passaruota sono particolarmente pronunciati e sottolineano la forma energica e il DNA del design. Il cofano di nuova configurazione, con i due caratteristici rilievi laterali e il taglio dritto dell’apertura sul paraurti, è un omaggio ai modelli 911 delle prime generazioni. Nei fari principali con luce diurna a 4 punti e negli anabbaglianti viene utilizzata la moderna tecnica LED. La telecamera e i sensori dei sistemi comfort e assistenza sono integrati nella parte inferiore del paraurti. La chiarezza della configurazione della nuova 911 è presente anche nei dettagli. Gli specchi retrovisori esterni di nuova progettazione hanno un taglio marcato, mentre le maniglie delle porte, incorporate nella carrozzeria, si inseriscono in modo armonioso nell’estetica della vettura. In generale, grazie anche a questi dettagli, il profilo della nuova 911 è ancora più compatto, raffinato e tecnico.

La serata è andata avanti fino a tarda notte all’insegna del divertimento e dell’eleganza, gli invitati hanno degustato prodotti della cucina mediterranea, preparati e distribuiti in scenografiche postazioni avvolte da luci gialle e colori che richiamavano quelli del marchio Porsche.

Una serata-evento al Prati Bus District, location urban style spettacolare dove le luci hanno fatto da cornice alle numerose foto e immagini d’arte moderna esposte, per contestualizzare che l’arte è evoluzione e supporto della velocità e dell’eleganza. La musica in sottofondo ed un apprezzato open bar drink Bacardi e Martini hanno piacevolmente accompagnato i presenti che si sono intrattenuti fino alla mezzanotte circa.